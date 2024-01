Tennis: Pol.2000, Ct Cervia, Ct Cerri e Ct Bagnacavallo al via del torneo “Mingori” Over 45

RIMINI. Quattro squadre romagnole al via dal 27 gennaio nella prima fase a gironi del torneo regionale “Ivo Mingori” per Veterani Over 45. Nel 3° girone in campo la Polisportiva 2000 Cervia che all’esordio affronta in casa il Ct Castenaso. Il team cervese schiera Mattia Foschi (3.4), Davide Coffari (3.4) ed Andrea Covezzi (3.5). Nel 4° girone scenderanno in campo Ct Cervia (Paolo Pambianco 2.8, Giovanni Farolfi 2.8 e Corrado Badalucco 3.3), Ct Cerri (Francesco Mandelli 3.1, Piergiorgio Morosini 3.5, Juri Gabellini 3.5 e Villiam Ricci 3.5) e Ct Bagnacavallo (Alex Fabbri 2.8, Ennio Rombi 3.3 e Fabio Folletti 3.4). Prima giornata: Ct Bagnacavallo-Ct Cervia.