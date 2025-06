Tennis, Piraccini protagonista al Ct Zavaglia

Avanza, sui campi del Ct Zavaglia e del Circolo Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”, il torneo Open maschile che mette in palio una wild-card per le qualificazioni per il Challenger Atp del Club La Meridiana. Ora è in corso il tabellone 2.8-2.5, secondo turno: Simone Piraccini (2.8)-Tommaso Servadei (2.8) 6-3, 6-4, Dario Zamagna (2.8)-Leone Spadoni (2.8) 6-3, 6-2. Intanto avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Zavaglia: quarti, Stefano Cornacchia (4.1, n.1)-Marco Rinaldi Biolcati (4.1, n.8) 6-2, 6-3, Giacomo Turci (4.3)-Riccardo Magnani (4.2) 6-2, 6-4, Alfredo Ravaglia (4.3)-Giovanni Sgarbi (4.1, n.2) 6-3, 6-2. Semifinali anche per Enrico Pompignoli (Nc).