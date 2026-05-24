Tennis, Piraccini e Degli Angeli in semifinale all’Up Tennis

Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera ospita il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile semifinali per Riccardo Piraccini e Riccardo Degli Angeli. Quarti: Riccardo Piraccini (n.4)-Jonathan Ortenzi 6-2, 2-6, 10-6, Riccardo Degli Angeli-Timofey Levchenko (n.3) 5-7, 7-5, 10-6
Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Alice Gaboardi (Ct Bologna). che in semifinale si è imposta 5-7, 6-0, 10-4 su Lucia Di Felice. Quarti: Anna Maria Magnani-Rebecca Raggini 6-0 6-1.
Nell’Under 16 maschile, tabellone finale, ottavi: Daniele Vittoria-Alessandro Rivola 6-4, 6-3, Nicolò Della Chiara-Tommaso Brandano 6-1, 6-0.