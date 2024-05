Tennis, Pinto e Sena in semifinale a Pinarella

Tiene banco in questi giorni al Ten Sport Center di Pinarella il trofeo “Golfetta” per Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 semifinali per Alessandro Pinto (Villa Carpena) e Mattia Sena (Ct Cicconetti). Quarti: Tommaso Cavassi-Giacomo Barbieri 6-0, 6-0, Patrick Balc-Lorenzo Xella 6-1, 6-4, Alessandro Pinto-Diego Benaglia 6-0, 6-4, Mattia Sena-Pietro Allegra 4-6, 6-1, 13-11. Nell’Under 12 maschile i primi due giocatori qualificati per le semifinali sono stati Diego Gentile (Ten Sport Center) e Tiberio Giulio Speranza (Junior Tennis Perugia). Quarti: Diego Gentile-Lorenzo Orselli (n.4) 6-4, 6-1, Tiberio Giulio Speranza (n.2)-Tommaso Monti 6-0, 7-6 (4).