Tennis, Pietro Ricci profeta in patria al Torneo del Turista

CERVIA. Siamo al rush finale nel classico Torneo del Turista, il Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Il beniamino di casa, Pietro Ricci (n.1), ha vinto il singolare maschile. Il giovane giocatore cervese portacolori del Ct Massa ha battuto in finale 7-5, 6-0 il forlivese Jamal Urgese (n.3), giocatore che difende i colori del Tennis Villa Carpena. Ottavi: Pietro Ricci (2.5, n.1)-Enea Vinetti (2.7) 7-6 (5), 6-1, Luca Bartoli (2.6, n.8)-Raffaele Martignani (2.6, n.9) 7-5, 6-1, Mattia Bandini (2.5, n.4)-Mattia Benedetti (2.6, n.13) 4-6, 6-2, 10-6, Edoardo Pagnoni (2.6, n.12)-Alex Guidi (2.6, n.5) 6-1, 1-6, 10-3, Federico Baldinini (2.6, n.11)-Diego Orlando (2.8) 7-5, 6-4, Jamal Urgese (2.5, n.3)-Rafael Capacci (2.7) 6-2, 3-6, 10-6. Quarti: Ricci-Bartoli 6-4, 6-3, Pagnoni-Bandini 6-4, 4-6, 10-2, Urgese-Baldinini 6-2, 6-3. Piraccini passa per il forfait di Gabriele Sgroi. Semifinali: Ricci-Pagnoni 6-2, 6-3, Urgese-Piraccini 6-0, 6-3.

Nel tabellone femminile successo della ravennate Gaia Donati. La giovanissima 2.6 romagnola portacolori del Ct Massa ha battuto in semifinale la 2.6 Sofia Regina per 6-3, 6-3 ed in finale Giulia Sophy Stefan (2.5, n.2), portacolori del Ct Bardolino, per 6-2, 6-2. In semifinale quest’ultima ha battuto la 2.8 riminese Matilde Morri per 6-1, 6-1.

Nel tabellone finale del doppio maschile questa sera dalle 19 si gioca la finale. Protagonisti del match clou le coppie formate da Tommaso Filippi e Nicola Ravaioli, entrambi del Forum, e Jamal Urgese-Mattia Bandini.

Quarti: Mandrioli-Martignani (n.4) b. Guidi-Capacci (n.5) 7-5, 7-6 (2), Filippi-Ravaioli (n.1) b. Muraccini-Pagnoni (n.8) 6-1, 6-3, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Valli-Ricci (n.3) 6-2, 3-6, 12-10, Urgese-Bandini (n.2) b. Baldinini-Lemishko (n.7) 6-2, 6-1. Semifinali: Filippi-Ravaioli b. Mandrioli-Martignani 7-6 (8), 6-2, Urgese-Bandini b. Rondoni-Mazzotti 6-3, 6-3.