Tennis, Pietro Galimberti in evidenza allo Europe Under 12 di Rotterdam

ROTTERDAM. Brillante prova di Pietro Galimberti nel torneo Tennis Europe Under 12 olandese di Rotterdam (Grade 2, hard indoor), il “Robey Focus Academy Open”. Il riccionese figlio d’arte ha superato brillantemente prima le qualificazioni dove ha battuto l’olandese Karol Bilinski per 6-0, 6-3 e nel turno finale il belga Artur Van Gils per 7-5, 6-4, poi ha superato il girone B di qualificazione battendo gli olandesi Thijs Van Der Ploeg per 6-1, 6-1, Leon Gerritsen per 7-5, 1-6, 10-7 ed il belga Samuele Bellorini per 6-2, 6-2, prima di cedere nei play-off per 6-0, 6-1 al russo Aleksandr Rogachev. Nel complesso cinque partite vinte in singolare in un torneo di notevole livello. Un bilancio importante per Pietro che si allena nell’Academy gestita dal padre Giorgio al Queen’s Club di Cattolica.