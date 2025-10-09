Tennis: Pierini, Simoni e Michelangeli si qualificano al “De Luigi” del Centro Federale di San Marino, domani al via l’Open di Conselice

SAN MARINO. Avanza a suon di risultati sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi. Gli ultimi a qualificarsi dal tabellone di 4° sono stati Davide Pierini, Michele Simoni e Riccardo Michelangeli.

Turno di qualificazione: Nicolò Pari (4.2)-Alessio Simoncelli (4.1, n.2) 6-1, 6-2, Lorenzo Moretti (4.3)-Alessandro Gostoli (4.1, n.4) 6-2, 6-2, Nicolò Carta (4.3)-Alessandro Bernardi (4.1, n.6) 6-2, 4-6, 10-8, Tommaso Cremoni (4.1, n.7)-Paolo Cancellato (4.3) 6-3, 6-0, Simone Padovani (4.1, n.8)-Leonardo Pedrella Moroni (4.3) 6-1, 6-3, Francesco Semprini (4.3)-Alessandro Mainardi (4.1, n.9) 6-0, 6-0, Gianmarco Palumbo (4.1)-Paolo Briolini (4.1) 6-3, 6-4, Davide Pierini (4.1, n.1)-Gian Luigi Bonfè (4.4) 6-2, 6-4, Michele Simoni (4.5)-Alberto Lonfernini (4.1, n.3) 6-4, 7-6, Riccardo Michelangeli (4.1, n.5)-Cristian Pucci (4.3) 6-2, 4-0 e ritiro.

Ora il tabellone di 3° guidato nell’ordine dai 3.1 Leonardo Bartoletti, Edoardo Pozzi, Julian Manduchi, Leonardo Baldoni, Alessandro Naso, Enea Carlotti, Christian Ottaviani, Andrea Tinarelli ed Elia Lazzeri.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Rodica Frumos.

CONSELICE. Da domani a domenica il Circolo Tennis e Padel di Conselice ospita il torneo nazionale Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile sono 32 i giocatori al via, i giocatori con classifica migliore sono il 2.6 Nicholas Scala, i 2.7 Matteo Mucciarella e Riccardo Bogdan Pastrav ed i 2.8 Samuel Ridolfi, Giulio Campadelli Zamboni, Andrea Cogo e Giulio Malaguti.

Nel femminile (16 al via) la giocatrice da battere è la 2.5 Diana Rolli, seguita dalla 2.6 Beatrice Bruni Lotti e dalle 2.8 Sofia Foggia, Angie Bentini, Patricia Moldovan Brezoi, Sabrina Ostasa e Gioia Bassi.

Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Fabio Felicetti.