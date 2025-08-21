Tennis, Piccinini si qualifica a Russi

Entra nel vivo il torneo di 4° categoria del Russi Sporting Club. Si qualifica dal tabellone dei 4.3 Marcello Piccinini. Sezione 4.3, primo turno: Federico Oliani (4.4)-Claudio Santoni (4.3) 7-6, 2-6, 10-3, Gabriele Quercioli (4.3)-Roberto Cerioli (4.3, n.4) 6-2, 6-4, Marcello Piccinini (4.3, n.3)-Christian Pastore (4.4) 6-1, 6-4, Nicola De Checchi (4.4)-Davide Muzzioli (4.3) 6-0, 6-3, Giovanni Bugno (4.3, n.2)-Cecil Daval (4.4) 6-2, 6-4, Antonio Cirillo (4.3)-Gabriele Iudica (4.3) 6-1, 7-5. Turno di qualificazione: Marcello Piccinini (4.3, n.3)-Andrea Bugno (4.5) 3-3 e ritiro.