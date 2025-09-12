Tennis, Pesaresi e Bartoletti promossi a Cesenatico

Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Tabellone di 3°, secondo turno: Marcos Miguel Felice (3.3)-Filippo Caminati (3.3) 6-0, 6-0, Francesco Mazzotti (3.4)-Federico Pizzinelli (3.4) 7-5, 6-4, Alessandro Monti (3.3)-Alessandro Casanova (3.3) 1-0 e ritiro. Terzo turno: Riccardo Briganti (3.3)-Andrea Borghetti (3.3) 6-2, 6-2, Alessandro Laganà (3.4)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-0, 7-5. Turno di qualificazione: Alessandro Pesaresi (3.1, n.4)-Marco Cola (3.3) 6-1, 6-2, Leonardo Bartoletti (3.2, n.7)-Andrea Torri (3.4) 6-4, 6-4.