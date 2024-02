Tennis, Pecci si ferma solo in finale al “Memorial Carmagnini” di Calenzano

Spettacolo al “5° Open Memorial Alessio Carmagnini” disputato sui campi del Tennis Park Calenzano con montepremi di 10.000 euro. Al via ben 200 tra giocatori e giocatrici e al termine di due settimane di sfide hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa manifestazione Stefano Baldoni (2.1) e Cristiana Ferrando (2.3). Nel tabellone maschile, la prima testa di serie Alessandro Pecci (2.1) si è guadagnato il match conclusivo superando Marco Speronello (4) per 6-3 7-5 in una sfida tra giganti a colpi di servizio. Mentre il mancino Stefano Baldoni ha avuto la meglio su Samuele Pieri per 4-6, 6-2, 6-4. Nell’atto finale, davanti a un bel pubblico, il giocatore portacolori del Ct Giotto Arezzo, ottimo in risposta contro il riccionese riesce ad imporsi al termine di un match molto equilibrato. La sfida termina con un doppio 7-6 a dimostrazione di un equilibrio in tutti e due i set. “Ho fatto un buon torneo anche se ho perso in finale - dice Pecci - mi sto allenando alla Galimberti Academy e l’obiettivo è cercare di giocare a livello internazionale”.