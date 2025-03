Tennis, Pazzaglini e Tombari vincono il trofeo “Ornamobil”

PESARO. Il Tennis Club Riccione fa il pieno, o quasi, nel torneo giovanile del Circolo Baratoff di Pesaro, il 37° trofeo “Ornamobil”. Sui campi della Coopesaro Tennis successo di Nicolò Pazzaglini nel tabellone Under 10 dove ha battuto Omar Silvestri in semifinale per 6-3, 6-1 ed in finale Diego Grizi per 6-2, 6-2. Nell’Under 14 maschile si è imposto Pietro Tombari. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha regolato in semifinale Alessandro Cardinaletti (n.4) 7-5, 6-0 ed in finale Lorenzo Gambaccini (n.3) per 6-2, 6-3.

Nell’Under 12 femminile successo di Petra Salvi (n.2) in finale su Elisabetta Pastore, altra portacolori del Tc Riccione, per 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 femminile successo di Marta Bertozzi in finale su Rachele Franchini (Ct Massa Lombarda) per 4-6, 6-3. 12-10.