Tennis: Patrick Balc vince l’Under 12 di Tennix

RAVENNA. E’ andata in scena nel weekend sui campi del Circolo Tennix Training Center di Porto Fuori il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 12 maschile si è imposto Patrick Balc. Il portacolori del Ten Sport Center, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Filippo Drudi (n.4) per 4-1, 2-4, 7-4, ed in finale Gianmaria Mancini (n.2), portacolori del Ct Cesena, per 5-3, 2-4, 7-5. Nell’altra semifinale Mancini-Giacomo Tassinari 4-1, 5-4 (n.3).

Il giudice di gara è stato Enrico Fiorini.