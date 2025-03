Tennis, partono i tornei a Pinarella e al Cacciari

Il Ten Sport Center di Pinarella organizza da oggi al 23 marzo le pre-qualificazioni provinciali Ibi di 4° categoria, maschili e femminili, in vista della fase finale in programma al Foro Italico in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Nel singolare maschile (34 iscritti) si parte con una sezione intermedia dedicata agli Nc e poi il tabellone finale con queste teste di serie, i 4.1 Federico Melli, Fabrizio Drei, Stefano Rossi, Giuseppe Falconi e Fabio Vinetti.

Scatta domani al Ct Cacciari di Imola il torneo provinciale di pre-qualificazione Ibi di 4° categoria femminile. Sono 36 le iscritte al tabellone di singolare, si parte con la sezione Nc, poi il tabellone principale che vede nel ruolo di teste di serie, le 4.1 Arianna Maltese (Ct Cacciari), Stefania Ciucci, Federica Lipparini, Martina Cavicchi, Marina Cerri e le 4.2 Marina Albertazzi, Giulia Scheda, Camilla Speranza e Francesca Tondi.