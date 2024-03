Tennis: partito l’Open di Primavera al Tc Riccione, i risultati del Terza di Sarsina

RICCIONE. Primi match sui campi del Tennis Club Riccione per una classicissima del tennis italiano, il torneo nazionale Open di Primavera dotato nel complesso di 4.000 euro di montepremi. Brillano sui campi di casa Luca Butti, Andrea Bacchini e Luca Marco Casanova.

2° turno: Matteo Culcasi (3.2)-Enea Carlotti (3.2) 6-1, 6-2, Gabriele Sgroi (3.2)-Alberto Maria Mami (3.2) 6-3, 4-6, 10-4, Matvii Lemishko (3.2)-Federico Strocchi (3.2) 6-3, 6-4, Luca Butti (3.2)-Emanuele Giangiordano (3.1) 6-4, 6-2, Andrea Bacchini (3.1)-Luca Di Florio (3.2) 6-2, 6-3, Edoardo Pagnoni (3.2)-Tommaso Servadei (3.1) 6-4, 6-2. 3° turno: Luca Padovani (3.1)-Daniele Longo (3.1) 6-1, 6-1, Luca Marco Casanova (2.8)-Riccardo Muratori (3.2) 6-1, 6-0.

Sorteggiati anche i tabelloni femminili dove si parte con le terza categoria: n.1 Sofia Regina (3.1), n.2 Emma Lanzoni (3.1), n.3 Patricia Brezoi Moldovan (3.1), n.4 Leticia Cesar Tobias Caldararo (3.1), n.5 Anita Sassoli (3.1). Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine alle 2.5 Emma Ferrini, Anita Picchi ed alle 2.6 Diana Rolli e Marta Lombardini.

Intanto domani scendono in campo due formazioni del Tennis Club Riccione per la seconda giornata del campionato di serie C. Per la squadra maschile inserita nel 5° girone si tratta in realtà dell’esordio, visto che ha osservato nella prima giornata il turno di riposo. I riccionesi in campo domenica (dalle 9) sui campi del Circolo Tennis Cervia. Nel femminile le riccionesi, che nella prima giornata hanno impattato 2-2 in casa contro il Tc Ippodromo, fanno visita al Tennis Club Faenza.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

SARSINA. La Polisportiva Il Circolo di Sarsina ospita da sabato il torneo nazionale di 3° maschile (limitato al 3° gruppo). Approda al 6° turno Andrea Ronchi.

3° turno: Stefano Versari (4.4)-Massimo Santi (4.4) 6-1, 6-2. 4° turno: Carlo Castelvetro (4.3)-Luca Cesari (4.4) 1-6, 7-6 (4), 10-7. Al 5° turno anche Samuele Visotti (4.1) ed Andrea Rinaldi (4.2).

5° turno: Federico Ricci (4.2)-Matteo Nigi (4.4) 7-6 (4), 6-3, Massimo Montanari (4.2)-Francesco Vicini (4.2) 7-5, 6-0, Andrea Ronchi (4.1)-Daniele Lusini (4.2) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.