Tennis: partito l’Open del Tc Riccione, domani scatta il Trofeo di Primavera Under 10-11-12 al Maretennis Bellaria

RICCIONE. Primi match nel classico torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta del torneo nazionale Open di Primavera dotato nel complesso di 3.500 euro di montepremi, che vede al via tanti giocatori di assoluto valore, da seguire con interesse fino al 21 aprile, giorno dedicato alle finali. Subito a segno sui campi del Club riccionese Francesco Muratori (Tc Riccione), Leonardo Bartoletti (Tc Valmarecchia), Michele Tonti (Tc Riccione), Paolo Bologna (Ct Cerri) ed Enea Sabatini (Ct Massa).

Tabellone di 3° maschile, 1° turno: Francesco Muratori (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-1, 6-4, Leonardo Bartoletti (3.3)-Jacopo Andruccioli (3.3) 6-2, 6-2, Michele Tonti (3.3)-Nicolò Santi (3.3) 7-6, 7-5, Paolo Bologna (3.3)-Alessandro Bernardi (3.3) 6-3, 6-1, Enea Sabatini (3.2)-Alessandro Bacchini (3.2) 6-3, 6-4.

Il primo a qualificarsi per il tabellone finale è Julian Manduchi (3.3), portacolori del Tc Riccione.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

BELLARIA. Scatta domani la stagione tecnica ed organizzativa del Maretennis di Bellaria con il trofeo “Primavera”, il torneo nazionale giovanile Under 10, 11 e 12, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 72 giocatori nei sei tabelloni previsti. Nell’Under 10 maschile (27 al via) si parte con un primo tabellone di Under 9. Nell’Under 12 femminile le giocatrici con miglior classifica sono Elisabetta Pastore (4.3) e Sol Francini (4.3). Nell’Under 12 maschile (18 iscritti) si parte con il tabellone Nc, poi quello finale dove i giocatori con miglior classifica sono nell’ordine il 3.5 Gian Maria Mussoni, il 4.1 Matteo Campana ed il 4.2 Alessandro Bonetti.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Nathan Zannoni.