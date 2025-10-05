Tennis, partito l’Open “De Luigi” al Centro Tecnico Federale di San Marino

SAN MARINO. E’ partito sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi. Il dato finale parla di ben 135 adesioni, un grande successo. Guida il gruppo il 2.3 Nicolas Mateo Martinez, maestro alla Galimberti Tennis Academy, seguito dai 2.4 Alessio De Michelis e Jacopo Fiorini e dai 2.5 Gianmaria Bastoni, Manuel Mariotti e Jacopo Emanuele Riccardi. Da seguire anche i 2.6 Luca Grasso, Cristian Carli, Diego Orlando, Alessio Balestrieri e Federico Baldinini oltre al 2.7 sammarinese Mattia Muraccini che è il primo dei giocatori del Titano al via. Si parte con il tabellone Nc a seguire il tabellone di 4° categoria che vede nell’ordine del seeding i 4.1 Davide Pierini, Alessio Simoncelli, Alberto Lonfernini, Alessandro Gostoli, Riccardo Michelangeli, Alessandro Bernardi, Tommaso Cremoni, Simone Padovani, Alessandro Mainardi e Loris Volpinari.

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Gian Franco Frisoni-Emanuele Cavalli 6-1, 7-5. Si qualifica anche Luca Cantelli. Tabellone di 4°, 2° turno: Michele Simoni (4.5)-Matteo Muccioli (4.5) 6-0, 6-2, Giuliano Battistini (4.5)-Piergiorgio Venturi (4.5) 6-1, 6-1. 3° turno: Paolo Cancellato (4.3)-Fabio Montebelli (4.3) 6-3, 6-2.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Rodica Frumos.