Tennis, partito il trofeo “Mingori” Over 55

Partito il tabellone Over 55 del trofeo “Ivo Mingori”, il campionato regionale a squadre per Veterani. Nel 4° girone il Ct Casatorre ha battuto 3-0 in casa il Ct Castenaso B. Nel 5° girone subito a segno San Marino Tc e Tc Faenza. San Marino-Forum A 2-1: Simone Ricchi-Lorenzo Franchi 6-1, 6-0, Mirko Giardi-Alessandro Maccaferri 6-2, 3-6, 11-9, Venzi-Maccaferri b. Masi-Volpinari 6-1, 6-2. Tc Faenza-Village Tc Molinella 3-0: Tiziano Minardi-William Cancelli per ritiro, Paolo Bontempi-Stefano Simoni 6-3, 6-1, Donati-Minardi b. Simoni-Ruffoni 6-4, 6-0. Nel 6° girone partono bene il Tc Comune di Ravenna che ha battuto in casa 2-1 il Tc Marfisa di Ferrara e il Tc Viserba che si è imposto 3-0 sul Forum B Forlì: Pietro Montemaggi-Fabrizio Romagnoli 6-1, 6-2, Herman Amati-Gaddo Camporesi 6-3, 6-1, Montemaggi-Renzi b. Romagnoli-Mambelli 6-4, 7-5.