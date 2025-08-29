Tennis, partiti gli Open del Cicconetti e del Casatorre

RIMINI. Primi match sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Sono 42 i giocatori al via, tra i big vanno sicuramente menzionati i 2.5 forlivesi Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi, seguiti dai 2.6 Diego Zanni, Luca Bartoli, Mattia Benedetti e Federico Baldinini, a seguire i 2.7 Mattia Muraccini, Matvii Lemishko, Enea Vinetti, Alessandro Califano e Gabriele Sgroi. Si parte con la sezione di 3° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Enea Carlotti, Pietro Rinaldini, Filippo Fracassi ed Alessandro Pesaresi, ed al 3.2 Mattia Sartoni. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 2.5 Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi ed ai 2.6 Mattia Benedetti e Diego Zanni. All’esordio nel tabellone di 3° brillano Francesco Bagli, Elia Michelangelo Cicognani, Tommaso Zanzini, Francesco Pazzaglini ed Alex Vincenzi.

Tabellone di 3°, primo turno: Francesco Bagli (3.5)-Giovanni Fabiani (3.5) 7-6, 6-1, Elia Michelangelo Cicognani (3.4)-Giacomo Francini (3.5) 6-2, 6-0, Tommaso Zanzini (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-0, 6-3, Francesco Pazzaglini (3.3)-Marco Faoro (3.3) 7-5, 5-7, 10-7, Alex Vincenzi (3.3)-Luca Blatti (3.3) 6-1, 6-0.

Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

CASTEL SAN PIETRO. Al via il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Casatorre, il classico torneo castellano che terrà banco fino al 12 settembre. Sono 59 i giocatori al via, si parte con la sezione di 4° con teste di serie nell’ordine i 4.1 Daniele Tassi, Umberto Vocale, Francesco Maria Ricci, Francesco Monteverde, Pietro Molinari ed Andrea Lugo. A seguire il tabellone di 3° con le teste di serie assegnate nell’ordine al 3.1 Jacopo Gamberini ed ai 3.2 Leonardo Pieracci, Emanuele Bonfatti ed Alessandro Vavalà. Nel tabellone principale n.1 Enrico Baldisserri (2.3), n.2 Lorenzo Carbone (2.4), n.3 Manuel Alberto Righi (2.7), n.4 Matteo Culcasi (2.8).

Risultati, 1° turno del primo tabellone: Gianluigi Piazza (Nc)-Mingxuan Chen (Nc) 6-3, 6-2, Riccardo Cembali (Nc)-Simone Orsi (Nc) 6-1, 6-1, Guglielmo Scarpa (Nc)-Emanuele Vecchi (Nc) 6-0, 6-2.

2° turno: Andrea Mantovani (4.5)-Francesco Mei (Nc) 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Giulio Caprara, direttore di gara Amedeo Grandi.