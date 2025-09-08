Tennis, parte l’Open femminile del Cacciari

Scatta oggi sui campi del Ct Cacciari di Imola un importante torneo di livello nazionale, l’Open femminile che viene organizzato nel ricordo di un grande amico del tennis imolese e romagnolo come Giampiero De Giovanni. Sono 45 le giocatrici iscritte, tra queste le big sono la 2.5 sammarinese Silvia Alletti e le 2.6 Sofia Regina e Sandy Mamini, seguite dalle 2.7 Maria Luce Ossani, Alice Rossi, Marta Gazzetti, Maria Bianca Bovara, Nicole Ballotta ed Ekaterina Cazac. Si parte con il primo tabellone, riservato alle 4° categoria, nel quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Melanie Carosella, Valentina Montebugnoli e Marina Cerri. Nella sezione di 3° n.1 Erika Ferretti (3.1), n.2 Ludovica Belluzzi (3.1), n.3 Nicole Galassi (3.2).