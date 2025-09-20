Tennis, parte l’Open del Ct Cervia

Vanno in scena i primi match nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. I big del tabellone cervese sono i 2.5 Luca Bartoli, Luciano Barbarino e Jamal Urgese, a seguire i 2.6 Luca Grasso, Nicholas Scala, Federico Baldinini e Diego Orlando. Notevole la partecipazione da parte dei giovani dei Club locali e dei portacolori del Ct Cervia.

Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Gabriele Guerrini, Fabio Vinetti, Andrea Bernardi ed Alessandro Cardellicchio, a seguire il tabellone di 3° con le teste di serie assegnate ai 3.1 Pietro Tombari, Gianfilippo Falconi, Andrea Monti, Lorenzo Di Perna, Enea Carlotti, Giorgio Ruggeri, Andrea Tinarelli, Iangabriel Ferrara, William Di Marco e Pietro Rinaldini.