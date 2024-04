Tennis, parte il torneo giovanile di Conselice

Al via oggi il torneo nazionale Under 12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Conselice, tappa di categoria B del circuito regionale. Sono 73 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 maschile (24 al via) n.1 Nicolò Maldini, n.2 Elia Naldi, n.3 Riccardo Piraccini, n.4 Giacomo Taliani. Nella corrispondente categoria femminile si parte con la sezione Nc e poi quella finale con Milica Milakovic n.1. L’Under 14 maschile, con 27 iscritti, è la competizione più partecipata. Si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone finale con queste teste di serie, nell’ordine Cesare Biondi, Frederick Cortesi, Andrea Picariello e Manuel Montefiori. Nell’Under 14 femminile (17 iscritte) n.1 Andra Eliza Deaconu, n.2 Diamante Campana, n.3 Noemi Lusa, n.4 Gloria Nucci, n.5 Flora Zanzi.

Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Federico Raimondi.