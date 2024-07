Tennis, parte il “Torneo del turista”

Scatta oggi (giovedì 25 luglio) una grande classica del tennis romagnolo, il trofeo “Buffetti”, noto anche come il Torneo del Turista giunto alla 43esima edizione, organizzato come sempre alla grande dalla Polisportiva 2000 Cervia. Il torneo terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi coadiuvato dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro, tre i tabelloni in programma: il singolare maschile limitato ai 3.1 che vede al via 201 giocatori, il femminile aperto fino alle 2.5 con 70 iscritte ed il doppio Open (limitato ai 2.5) che al momento vede 72 coppie al via. Nel maschile i big sono i 3.1, lunga la lista delle teste di serie che vede in ordine Riccardo Foschini, Luca Andruccioli, Matvii Lemishko, Gian Marco Ricci, Alessandro Manco, Giacomo Ercolani, Matteo Bezzi, Pietro Vagnini, Elia Brunelli, Andrea Vai, Diego Orlando, Leonardo Venturi, Leone Spadoni, Andrea Travaglini, Jacopo Liverani e Pietro Rinaldini. Si parte con il primo tabellone, riservato ai 4°, nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Tommaso Lombardi, Matteo Nibbio, Davide Ceccarelli, Davide Sgarzi, Gregorio Russo, Alessandro Gaudenzi, Alessandro Casadei, Lorenzo Vicari, Marco Vittori, Andrea Rinaldi, Alessandro Mariani, Fabio Bernagozzi, Fabio Vinetti, Loris Pasini, Francesco Mazza, Lorenzo Franchi, Giuseppe Falconi, Roberto Golinelli, Gianluca Biancoli, Stefano Cenni, Franco Carlini, Delio Rinaldi e Luigi Angelo Bertaccini.

Nell’Open femminile le big sono le 2.6 Sandy Mamini, Isabella Lazzerini, Orianna Ovarelli, Silvia Aletti, Alessia Ercolino, Mia Chiantella ed Agnese Stagni. In via di formazione il cast del doppio maschile già ora molto ben fornito.