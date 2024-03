Tennis, parte il campionato Over 50 a squadre

Al via sabato (dalle 14.30) la prima fase regionale a gironi del campionato Over 50 a squadre. Sono tre le formazioni romagnole al via. Nel 2° girone in campo Polisportiva 2000 Cervia (Mattia Foschi 3.4, Davide Coffari 3.4, Andrea Covezzi 3.5 e Claudio Fantini 3.5) e Ct Cicconetti (Claudio Chiani 3.4 ed Aldo Maria Zangheri 4.1). Nella prima giornata: Tennis Medicina-Polisportiva 2000 Cervia e Ct Castenaso-Ct Cicconetti. Nel 3° girone il Tc Imola fa il suo esordio in casa contro il Ct Castiglione dei Pepoli.