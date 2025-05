Giocate le finali nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile, al Mi.Ma Sport Club di Milano Marittima. Nel maschile successo di Giacomo Caroli (Virtus Bologna) in finale su Filippo Parra (Tc Faenza) per 6-1, 6-1. Nel femminile successo di Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) in finale su Anastasia Bolelli (Ct Castenaso) 6-1, 6-2.

Maschile, semifinali: Caroli-Carlotti 6-2, 6-2, Parra-Vincenzi 6-1, 6-1. Femminile, semifinali: Matteucci-Mordini 6-1, 6-1, Bolelli-Ficociello 6-1, 6-1