Nicolò Pari trionfa sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione nel torneo di 4° maschile. Il giocatore del Ct Cerri di Cattolica ha messo in fila in semifinale il 4.5 Enrico Ercolessi (Ct Montecchio) per 6-1, 6-1 e in finale il 4.6 Matteo Sirca (Tennis Campanella Imola) per 6-1, 7-5. Quest’ultimo in semifinale aveva superato Tommaso Cremoni (Nc) 6-3, 6-3.