Tennis, Pari, Amorico, Achilli sugli scudi al Villa Mussolini

Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Primo turno tabellone finale: Davide Capodagli (4.1)-Franco Ubalducci (4.2) 6-4, 6-3, Enrico Ciotti (4.2)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-1, 6-7, 10-4. Secondo turno: Giorgio Castelli (4.3)-Claudio Marcantoni (4.1, n.3) 4-6, 7-5, 4-1 e ritiro, Nicolò Pari (4.3)-Mattia Baschetti (4.1, n.8) 6-3, 6-1, Mario Nannucci (4.1, n.9)-Roberto Del Piccolo (4.2) 6-4, 7-6, Nicola Amorico (Nc)-Andrea Vecchi (4.6) 6-0, 6-1, Daniele Mingucci (4.3)-Umberto Uguccioni (4.1, n.5) 7-5, 1-6, 10-7, Samuele Cardinali (4.3)-Adriano Amadio (4.1, n.12) 3-6, 6-1, 10-6, Denis Marini (4.1, n.11)-Maurizio Bologna (4.2) 1-6, 6-3, 10-7, Andrea Bonetti (4.1, n.11)-Andrea Milano (4.2) 6-3, 4-2 e ritiro, Daniel Pellegrini (4.2)-Davide Pierini (4.1, n.10) 6-3, 6-3, Lorenzo Cenci (4.1, n.7)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-3, 6-4, Gianluca Corradini (4.1)-Giovanni Casadei (4.1, n.15) 6-1, 6-7, 10-8, Cristian Achilli (4.1, n.2)-Paolo Baldelli (4.2) 6-3, 7-6.