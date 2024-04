Tennis: Paola Menozzi vince il Ladies 40 del Ct Cacciari, gli Under 12-14 al Ct Coriano

IMOLA. Il torneo Veterani ormai alle battute finali al Circolo Tennis Cacciari di Imola.

Nell’Over 55 il primo finalista è Paolo Passerini (Sporting Club Fossano).

Quarti: Giovanni Farolfi (2.8, n.2)-Marco Leonardi (3.3) 6-1, 6-1, Giovanni Lelli Mami (2.5, n.1)-Mattia Foschi (3.4) 6-3, 6-3, Riccardo Montanari (3.2, n.5)-Gian Matteo Zanzi (3.2, n.4) 5-5 e ritiro, Paolo Passerini (3.1, n.3)-Stefano Fiandri (3.3) 2-2 e ritiro. Semifinale: Paolo Passerini (3.1, n.3)-Giovanni Farolfi (2.8, n.2) 6-3, 4-1 e ritiro.

Nel tabellone femminile Ladies 40 la prima a conquistare la finale è stata Paola Menozzi (Ct Albinea), seguita dalla ravennate Manila Dall’Agata (Ct Zavaglia). Nel match-clou si è imposta Paola Menozzi per 7-5, 6-2.

Quarti: Alessandra Turrini Merli (3.5, n.5)-Silvia Morandi (3.5, n.5) 6-0, 6-2, Paola Menozzi (3.2, n.1)-Stefania Ciucci (4.2) 7-5, 6-0, Margarita Rosario Dominguez (3.4, n.3)-Luciana Sacchetti (4.1) 6-3, 6-3, Manila Dall’Agata (3.3, n.2)-Alessandra Boccasecca (4.1) 6-2, 6-2. Semifinale: Paola Menozzi (3.2, n.1)-Alessandra Turrini Merli (3.5, n.5) 6-1, 6-2, Manila Dall’Agata (3.3, n.2)-Margarita Rosario Dominguez (3.4, n.3) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

Intanto si giocano, sempre sui campi del Ct Cacciari, le qualificazioni regionali Under 11 e 12, maschili e femminili, per i campionati italiani. Nel complesso sono 96 i giocatori ai nastri di partenza nei quattro tabelloni. Queste le teste di serie, nell’Under 11 femminile (13 iscritte) n.1 Carlotta Arginelli, n.2 Sofia Foggia, n.3 Gaia Serra Zanetti, n.4 Serena Sirbu. 1° turno: Elisabetta Pastore-Asia Caputo 6-1, 6-1. Quarti per Greta Bonaventura. Quarti: Serena Sirbu (n.4)-Petra Salvi 6-4, 6-0.

Nell’Under 11 maschile (38 iscritti). Nel primo tabellone teste di serie assegnate nell’ordine a Mattia Ballarini, Lorenzo Suppini, Tommaso Scorza e Benjamin Rossi. Nel tabellone finale n.1 Sebastian Robert Cadar, n.2 Alessandro Teodorani, n.3 Alessio Pinti, n.4 Diego Gentili, n.5 Federico Bettinelli.

1° turno: Matteo Bocedi-Alessandro Bernabè 6-0, 6-3.

2° turno: Amedeo Malizia-Gregorio Castiglione 6-2, 6-4, Lorenzo Saccani-Alessandro Gallerani 6-0, 6-0, Benjamin Rossi (n.4)-Giulio Castellari 6-1, 6-2, Cesare Ciuffoli-Nicolò Alberghini 6-1, 6-3, Tommaso Scorza (n.3)-Francesco Falzoni 6-0, 6-2, Matteo Bocedi-Lorenzo Suppini (n.2) 6-2, 6-0. Turno di qualificazione: Mattia Ballarini (n.1)-Lorenzo Guglielmino 6-3, 7-5.

Nell’Under 12 femminile (15 iscritte) n.1 Ilinka Cilibic, n.2 Rachele Franchini, n.3 Elettra Fabbri, n.4 Diamante Campana, n.5 Ioana Bala. 2° turno: Giulia Scheda-Lavinia De Franco 3-6, 6-1, 6-3.

Nell’Under 12 maschile (30 iscritti) n.1 Alessandro Bacchini, n.2 Matteo Grotti, n.3 Matteo Rosti, n.4 Leonardo Satta, n.5 Cesare Biondi, n.6 Filippo Terenzi, n.7 Mattia Vincenzi.

2° turno: Francesco Paganelli-Nicolò Abbruzzese 6-3, 6-2, Lorenzo Kapros-Gianmaria Marchi 6-2, 6-4, Samuele Golinelli-Brando Tabanelli 6-1, 6-0, Riccardo Lazzaretti-Davide Govoni 6-2, 6-3, Elia Naldi-Francesco Lauda 6-0. 6-1.

CORIANO. E’ partito sabato il torneo nazionale giovanile Under 12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Coriano. Ottima l’adesione, sono 82 i giocatori iscritti nei quattro tornei in programma. Nell’Under 12 maschile (14 al via) i primi due del seeding sono Alberto Lonfernini e Lorenzo Kapros.

1° turno: Thomas Dal Prà-Giacomo Terenzi 6-2, 6-1, Filippo Giovanelli-Alessandro Marcolini 6-4, 6-4, Gianandrea Festa Costa-Marco Fantini 6-4, 6-0, Gianmarco Fiorletta-Lorenzo Bonantini 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) la n.1 è Anita Amadio, n.2 Greta Amaducci.

1° turno: Elisabetta Pastore-Anna Gennari 6-2, 6-2, Sol Francini-Cecilia Corbelli 6-3, 6-1.

Nell’Under 14 femminile (14 iscritte) teste di serie assegnate nell’ordine ad Eva Raimondi, Agata Bravin ed Angelica Bonetti.

1° turno: Maria Sole Dari-Isabella Maria Guglielmi Baccilieri 7-5, 6-1.

L’Under 14 maschile è la categoria più numerosa con i suoi 42 iscritti: guidano l’elenco dei favoriti nell’ordine i 3.4 Pietro Marinelli, Nicolas Conti e Jacopo Andruccioli, a seguire i 3.5 Mattia Bongiovanni, Jacopo Canini ed Alessandro Casanova. Si parte con la sezione Nc. 1° turno: Vittorio Patrignani-Lorenzo Praconi 6-2, 6-2, Francesco Palmieri-Raffaele Romele 6-2, 6-1, Leonardo Giuliani-Andrea Samorì 6-0, 6-2, Zeno Zani-Mattia Piepoli 7-6, 6-4, Pietro Fabbri-Nicolò Piepoli 7-5, 6-2.

Il giudice arbitro titolare è Giuseppe Del Bianco, giudice del tabellone Galileo Guiducci, direttrice di gara Sabrina Bertuccioli.