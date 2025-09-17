Tennis, Pambianco trionfa a Meldola

Giovanni Pambianco (Ct Cervia) batte 6-4, 7-5 Claudio Valerio Calabrese (Country Club) e si aggiudica il torneo di 3° al Ct Meldola. Quarti: Giovanni Pambianco (3.3, n.4)-Isaac Casalboni (3.3, n.5) 4-6, 6-4, 10-5, Alessandro Gaudenzi (3.5)-Samuele Visotti (3.5) 6-2, 6-0, Andrea Covezzi (3.3, n.6)-Luca Baraghini (3.5) 6-2, 6-4, Claudio Valerio Calabrese (3.4)-Marco Vittori (3.3, n.2) 7-5, 6-3. Semifinali: Giovanni Pambianco-Alessandro Gaudenzi 6-4, 3-6, 10-6, Claudio Valerio Calabrese-Andrea Covezzi 6-3, 6-3.