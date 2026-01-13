Tennis, Pambianco, Matteini, Grandi avanti a Forlì

Avanza sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Tabellone di 3° categoria, terzo turno: Andrea Monti (3.2)-Roberto Mandanici (3.4) 6-3, 6-1, Federico Antonini (3.2)-Maurizio Perpignani (4.1) 6-2, 7-6 (7), Giovanni Pambianco (3.3)-Gabriele Masotti (3.2) 7-6 (2), 6-3, Stavros Papageorgiou (3.3)-Leonardo Carioni (3.2) 6-2, 6-1, Pietro Matteini (3.3)-Federico Pigaiani (3.2) 6-4, 6-0, Luca Battistini (3.2)-Oreste Mezzetti (4.4) 6-4, 6-3, Luca Grandi (3.2)-Valentino Salami (3.3) 6-0, 6-0, Giacomo Fabbri (3.2)-Ernesto Stentella Liberati (3.3) 6-3, 6-3.