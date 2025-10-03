Tennis, Palumbo primo finalista a Viserba

Gianmarco Palumbo è il primo finalista nel torneo di pre-qualificazione di 4° categoria maschile, singolare e doppio, in corso sui campi del Tc Viserba. In semifinale il portacolori del Gt Rivazzurra ha battuto 6-1, 6-4 Romeo Fabbri (Tc Viserba). Oggi alle 18 l’altra semifinale tra Adriano Amadio (Ct Rimini) e Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team). Quarti: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.1) 7-6, 6-1, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Andrea Bonetti (4.1, n.5) 6-3, 4-6, 10-6, Jacopo Paladini (4.2)-Samuele Cardinali (4.3) 6-3, 6-4, Adriano Amadio (4.1, n.3)-Alessandro Gostoli (4.1, n.6) 4-6, 6-0. 12-10.