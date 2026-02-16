Tennis, Pagnoni avanza in Bosnia

Carlo Alberto Caniato in campo nel torneo Itf Men’s Future portoghese di Vila Real de Santo Antonio. Il giocatore che si allena all’Accademia del Villa Carpena parte dal tabellone principale dove è il n.8 del seeding e dove all’esordio trova un qualificato.
Intanto Edoardo Pagnoni va subito a segno nel torneo Itf Junior Tour bosniaco di Siroki Brijeg (J60 hard indoor). Il giocatore verucchiese che si allena al Valmarecchia Sporting Club ha battuto all’esordio il kazako Mikhail Michshenko 4-6, 7-5, 6-3. Al 2° turno trova il montenegrino Luka Lukovac. Per Carlo Paci 1° turno contro il croato Ryan Zuberbuehler. Nel femminile al via la ravennate Gaia Donati, opposta alla croata Lena Aralica.