Tennis, Paci e Spircu ai campionati italiani

La Federazione ha ufficializzato l’elenco dei giocatori ammessi a prendere parte ai Campionati Italiani Under 16 in programma dall’8 al 14 dicembre nei Centri di Preparazione Olimpica di Tirrenia (torneo maschile) e Formia (torneo femminile). Buona la rappresentanza romagnola, o comunque dei Club locali. Nel main-draw maschile in campo il 2.4 Mattia Logrippo, allievo della Galimberti Academy, il 2.6 verucchiese Carlo Paci, l’altro 2.6 riminese Dennis Ciprian Spircu, nel femminile giocherà la 2.6 Gloria Cassini, anche lei allieva della Galimberti Academy.