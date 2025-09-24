Tennis, Paci e Sofia Cadar promossi a Tirana

Carlo Paci avanza nel torneo Itf Junior di Tirana (J60, cemento outdoor). Il verucchiese ha battuto all’esordio il francese Andrea Parnet 6-2, 6-3 e ora affronta il n.2 del seeding, il croato Ivon Jovanovic. Doppio, 1° turno: Paci-Casas Mas (Ita-Esp) b. Montague-Pescosolido (Usa-Ita) 6-3, 7-6 (3). Quarti contro Dragomir-Smailys (Rou-Ltu). Nel femminile avanza Sofia Cadar (n.8) che si è imposta all’esordio sull’albanese Ariel Sulovatri 6-1, 6-1. Ottavi contro la statunitense Medha Chandana. Doppio, 1° turno: Cadar-Sevald (Ita-Svk, n.3) b. Aydemir-Sulovari (Tur-Alb) 6-4, 6-1. Quarti contro Cemanova-Rusnackova (Svk).