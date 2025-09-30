Tennis, Paci e Pagnoni allo Junior Tour di Tirana

Tirana. Carlo Paci ed Edoardo Pagnoni, due talenti verucchiesi, al via nel tabellone principale del torneo Itf Junior Tour di Tirana (J60, cemento outdoor), l’Albania Open, seguiti da coach Thomas Montironi. Bravo Pagnoni a qualificarsi: il portacolori del Tc Valmarecchia era il n.2 ed ha battuto al 2° turno lo spagnolo Antonio Zafra per 6-3, 6-4 e nel turno finale lo svizzero Nico Sommer per 6-3, 3-6, 10-4. All’esordio nel main-draw la sfida contro il polacco Hugo Pawel Rytelevski, mentre Carlo Paci è stato battuto 6-0, 6-4 dal n.2 del tabellone albanese, il francese Jules Rimbaud. Doppio, 1° turno: Paci-Pagnoni contro Rimbaud-Stanczyk (Fra-Pol, n.1).

Nell’Itf femminile al via Sofia Cadar (n.6), che al 1° turno è stata battuta 7-6 (3), 6-2 dalla rumena Maria Alexandra Mateas, ed Ilaria Rondinelli che ha ceduto 3-6, 6-3, 6-1 all’altra rumena Maria Sophia Bajdechi (wild-card). Doppio, 1° turno: Rondinelli-Stagni contro Man-Tudor (Rou), Cadar-Arabarco (Ita-Arg, n.3) contro Giorgetti-Ribeiro (Ita-Bra).