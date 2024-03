Tennis, Pacchioni, Lombardi e Rossi negli ottavi al Carpena

Il Road to Foro per la 4° categoria, maschile e femminile, va in scena al Villa Carpena fino al 24 marzo. Approdano agli ottavi, tra gli altri, Luca Di Giovanni, Filippo Minotti, Andrea Pacchioni, Tommaso Lombardi ed Enrico Rossi. Maschile, sesto turno: Filippo Minotti (4.1, n.1)-Alessandro Federico Marcon (4.3) 6-1, 6-0, Michele Rossi (4.2, n.16)-Matteo Barbieri (4.4) 4-6, 6-4, 14-12, Andrea Rinaldi (4.2)-Giovanni Casadei (4.1, n.9) 6-0, 6-2, Marco Vittori (4.2, n.13)-Alberto Minichino (4.5) 6-1, 6-1, Luca Di Giovanni (4.1, n.5)-Francesco Vicini (4.2) 6-4, 3-0 e ritiro, Matteo Rossi (4.2, n.12)-Alessandro Forti (4.3) 7-6, 7-5, Loris Pasini (4.1, n.11)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-3, 6-3, Enrico Rossi (4.3)-Paolo Ghetti (4.5) 6-1, 7-5, Tommaso Lombardi (4.1, n.10)-Andrea Marcucci (4.3) 6-4, 6-2, Luca Prati (4.3)-Davide Ceccarelli (4.1, n.7) 6-1, 6-3, Davide Sgarzi (4.2, n.15)-Enrico Ranzi (4.3) 6-1, 7-6, Andrea Pacchioni (4.1, n.2)-Alessandro Mamini (4.6) 6-4, 7-6.