Tennis over 45, Ct Cervia, Ct Bagnacavallo e Ct Cicconetti alla seconda fase regionale

Circolo Tennis Cervia, Ct Bagnacavallo e Ct Cicconetti si qualificano per la seconda fase regionale, a tabellone, nel campionato Over 45 libero. Nella terza ed ultima giornata del terzo girone di qualificazione il Ct Cervia è stato battuto in casa 2-1 dal Ct Bologna, con l’unico punto romagnolo vinto dal doppio Mazzavillani-Borghi su Litido-Astolfi per 6-3, 7-5. Nel 4° girone il Ct Bagnacavallo ha vinto 3-0 sui campi del Ct Cerri di Cattolica. Sabato (dalle 14.30) vanno in scena i quarti regionali: Ct Bagnacavallo-Ct Cervia e Ct Cicconetti-Ct Anzola.