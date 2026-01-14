Tennis, ottima partenza per Sofia Cadar a Offenbach

Brillante esordio di Sofia Cadar nel torneo Itf Junior Tour di Offenbach, in Germania (J60, hard indoor). La portacolori del Ct Massa ha battuto al 1° turno la tedesca Monique Murek per 6-2, 6-4 ed ora affronta la vincente tra l’inglese Milica Sakamoto Milojevic (qualificata) e la svedese Emilia Deuschl (n.4). Doppio, 1° turno: Cadar-Johri contro Becker-Simonsen (Ger, n.4).
Bressuire. Alberto Morolli supera le qualificazioni nel torneo Itf Men’s Future francese di Bressuire (15.000 dollari, hard indoor), l’Internationaux De Bressuire 79, poi si ferma all’esordio nel main-draw, battuto 6-0, 6-3 da un altro qualificato, lo svizzero Noah Karma.