Tennis, Orlando in semifinale a Cervia

Diego Orlando è il primo semifinalista nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. Nei quarti il giovane portacolori del Ten Sport Center ha battuto nel derby del Club cervese Enea Vinetti. Quarti per Nicola Tocci (Ct Cervia), Luca Bartoli (Tc Viserba), Massimo Ruspaggiari (Ct Albinea) e Luciano Barbarino (Tc Milano “Bonacossa”). Oggi gli altri tre quarti di finale dalle 15. Ottavi: Marco Chiarello (2.7)-Federico Strocchi (2.7) 6-2, 6-3, Federico Baldinini (2.6, n.7)-Jacopo Liverani (2.8) 6-1, 6-1, Massimo Ruspaggiari (2.7)-Jamal Urgese (2.5, n.1) 3-6, 6-0, 10-3, Nicola Tocci (2.8)-Luca Grasso (2.6, n.6) 6-4, 6-3, Luciano Barbarino (2.5, n.3)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-2, 6-4, Luca Bartoli (2.5, n.2)-Mattia Tommasi (2.7) 6-3, 6-0. Quarti: Diego Orlando (2.6, n.5)-Enea Vinetti (2.7) 3-6, 6-4, 10-5.