Tennis, Onofri e Giannini avanti al Maretennis

Primi match nel torneo “Le Ali della Vittoria” al Maretennis di Bellaria. Secondo turno: Manuele Parini (4.6)-Giulio Paolantonio (Nc) 6-2, 6-4, Matteo Canali (4.6)-Yuri Bonci (Nc) 6-0, 6-2. Terzo turno: Davide Alessandro Gagliardi (4.5)-Mattia Piepoli (4.5) 6-0, 6-0, Stefano Forti (4.5)-Matteo Zanotti (Nc) 6-1, 4-6, 10-7. Quarto turno: Tommaso Onofri (4.4)-Lorenzo Maria Lico (4.4) 7-5, 6-1, Massimiliano Semprini Cesari (4.3)-Leonardo Piepoli (4.3) 6-3, 3-0 e ritiro, Alessandro Giannini (4.3)-Redeo Biondi (4.5) 6-0, 3-0 e ritiro, Alberto Caroni (4.3)-Nicolò Piepoli (4.3) 6-1, 6-2.