Tennis: Noah Cuppini e Martina Brunetti vincono il Terza di Tennix, avanzano le qualificazioni al Challenger La Meridiana di Zavaglia e Belletti, e i Terza del Cerri e del Paradiso

RAVENNA. Noah Cuppini e Martina Brunetti salgono sul gradino più alto del podio nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato da Tennix Training Center a Porto Fuori con la formula Rodeo. Noah Cuppini, 3.3 del Tc Budrio, era accreditato alla vigilia della terza testa di serie ed ha regolato in semifinale Bastianelli per 4-0, 4-2 ed in finale Achille Mari per 4-2, 5-4 (2).

Nel femminile successo della 3.1 Martina Brunetti, testa di serie n.1. La portacolori della Polisportiva Il Quadrifoglio ha battuto in finale per 4-2, 4-2 la 3.3 Iryna Horai (San Marino Tennis Club) apparsa in ripresa dopo l’infortunio al polso.

RAVENNA. Avanza, sui campi del Ct Zavaglia e del Circolo Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”, il torneo nazionale Open maschile che mette in palio una wild-card per le qualificazioni per il Challenger Atp del Club La Meridiana. Sono 22 gli iscritti, i giocatori con classifica migliore sono il 2.2 Daniel Bagnolini, i 2.4 Alessandro Dragoni, Niccolò Satta, Nikodije Trivunac e Luigi Corrias, i 2.5 Filippo Busciolà e Francesco Xavier Ferolla ed i 2.6 Fabio Leonardi ed Andrea Rondoni. I match si giocano al Ct Zavaglia ed in parte anche al Ct Villanova. Esordio con la sezione di 3° categoria nella quale si sono qualificati Matteo Bezzi ed Enea Sabatini. Turno di qualificazione: Matteo Bezzi (3.1, n.1)-Alessandro Casadei (3.4) 6-3, 6-3, Enea Sabatini (3.1, n.2)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-2, 6-0. Ora il tabellone 2.8-2.5 che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine il 2.5 Francesco Xavier Ferolla e Filippo Busciolà. 1° turno: Simone Piraccini (2.8)-Enea Sabatini (3.1) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

Intanto avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Conquistano i quarti, tra gli altri, Stefano Cornacchia, Marco Rinaldi Biolcati, Enrico Pompignoli e Giacomo Turci.

Tabellone principale, 5° turno: Mattia Sirilli (4.2)-Alessandro Pecorari (4.1) 6-3, 6-2, Alfredo Ravaglia (4.3)-Massimo Guermandi (4.1, n.7) 6-1, 6-1, Michel Miano (4.3)-Piero Mainardi (4.2) 7-5, 3-6, 10-7. Ottavi: Stefano Cornacchia (4.1, n.1)-Maikol Baldassarri (4.3) 6-0, 6-1, Marco Rinaldi Biolcati (4.1, n.8)-Riccardo Conti (4.2) 6-0, 6-1, Enrico Pompignoli (Nc)-Stefano Rossi (4.1, n.4) 6-3, 6-2, Emanuele Matteucci (4.1, n.5)-Luca Dragoni (4.4) 6-0, 6-0, Riccardo Magnani (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1, n.6) 6-3, 6-0, Giacomo Turci (4.3)-Carlo Bega (4.1, n.3) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci.

CATTOLICA. E’ in corso sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile con la bellezza di 111 iscritti (ridotti a 80). Approdano al 4° turno nel tabellone finale Marco Faoro e Cesare Andrea Castellani, bene nel turno precedente Juri Gabellini e Gianluca Pagliuca.

2° turno: Michele Moretti (3.5)-Federico Passerini (3.5) 2-6, 7-5, 10-3, Federico Tacchi (4.3)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 7-5, 6-0, Juri Gabellini (3.5)-Daniele Mastromattei (4.4) 7-6, 6-4, Gianluca Pagliuca (4.1)-Marco Tonti (3.5) 2-6, 6-1, 11-9, Villiam Ricci (3.2)-Marino Masi (4.1) 6-1, 6-3, Guido Giugliano (3.5)-Federico Mieli (3.5) 4-6, 6-0, 10-6.

3° turno: Marco Faoro (3.5)-Isaac Casalboni (3.3) 1-6, 6-4, 10-4, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Tommaso Cerioni (3.5) 6-0, 3-6, 10-1.

Il torneo, diretto dal giudice di gara Paolo Calbi e dalla direttrice di gara Francesca Cerri, terrà banco fino al 22 giugno.

CESENATICO. Primi match nel torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Il torneo terrà banco fino al 29 giugno ed è diretto dal giudice di gara Marco Fucci. Sono 42 le iscritte a questa bella rassegna che parte con la sezione di 4° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, le 4.1 Emma Ceccarelli, Benedetta Patimo, Elena Tarini e Bernadetta Soriano. Poi il tabellone finale dove le big sono nell’ordine la 3.1 Clara Marzocchi, la 3.2 Anastasia Lugaresi e la 3.3 Valentina Giulianini. 1° turno: Ya Jian Gaia Gentili (Nc)-Chiara Gatti (Nc) 5-7, 6-2, 10-7, Nicole Aloisi (4.5)-Derena Beccari (4.5) 6-2, 6-1, Francesca Ghigi (4.5)-Stella Della Bartola (4.5) 7-5, 6-3, Francesca Olmi (Nc)-Rita Sacchetti (4.6) 6-4, 5-7, 11-9. Intanto il Centro Paradiso ospiterà dal 3 luglio (le iscrizioni si chiudono il primo luglio) il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e 65 ed il torneo Ladies 40. Un altro importante appuntamento sui campi del Club cesenaticense.