Tennis, Nicola Filippi in finale a Fermignano

Nicola Filippi (Forum Forlì) batte Samuel Zannoni (Tc Viserba) e conquista la finale nel Fermignaopen (1.500 euro di montepremi), il torneo nazionale Open del Ct Fermignano. In semifinale il forlivese si è imposto per 6-4, 6-3 sul riminese ed in finale se la vedrà contro il 2.3 Federico Ulisse Guarducci (n.2).

Ottavi: Alberto Morolli (2.3, n.1)-Nikodije Trivunac (2.5) 6-3, 6-3, Nicola Filippi (2.4, n.8)-Daniele Chiurulli (2.5) 6-0, 1-0 e ritiro, Enrico Baldisserri (2.4, n.4)-Jacopo Landini (2.5) 7-5, 6-3, Samuel Zannoni (2.4, n.5)-Jacopo Antonelli (2.5) 6-3, 6-2, Leonardo Angeloni (2.3, n.3)-Luigi Valletta (2.7) 7-5, 6-3. Quarti: Filippi-Morolli 2-1 e ritiro, Zannoni-Baldisserri 2-6, 6-1, 10-6.

Nella sezione intermedia di 3° successo di Federico Strocchi. Il 3.1 riminese allievo del Ten Sport Center di Pinarella ha sconfitto in finale 1-6, 7-5, 10-3 l’altro 3.1 Alessandro Cambrini (n.1), portacolori della Coopesaro Tennis.

Nel femminile finale per la ravennate Sara Aber (Ct Zavaglia). Quarti: Sara Aber (2.5, n.1)-Katy Agnelli (2.7) 6-2, 6-0, Anna Pierini (2.6, n.3)-Alice Rossi (2.7) 6-1, 6-2, Elena Omiccioli (2.6, n.2)-Ilaria Rondinelli (2.7) 6-1, 6-2. Semifinale: Aber-Agnese Stagni (2.6, n.4) 6-3, 6-2. Match-clou contro la 2.6 Anna Pierini.