Tennis Next Gen: la carica dei romagnoli a Verona

La prima tappa del circuito Next Gen organizzato dalla FITP e ospitato, per quanto riguarda la macro area nord-est, dal Tennis Pineta 2018 di Verona, entra decisamente nel vivo. Tanti i giocatori romagnoli, o comunque di scuola locale al via. Nell’Under 12 femminile n.1 Ilinka Cilibic (Ct Massa), n.4 Rachele Franchini (Galimberti Tennis Team), n.7 Diamante Campana (Ct Zavaglia). Primo tabellone, 3° turno: Teresa Novello-Anna Foschini 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 maschile n.4 Leonardo Satta (Ct Zavaglia). 1° turno tabellone finale: Pietro Galimberti-Francesco Lauda 6-1, 6-0, Riccardo Sartori-Luca Torreblanca Bastoni 6-1, 6-4, Gabriele De Vita-Gabriele De Vita-Liam Prantl 6-1, 6-0, Tommaso Monti-Emanuel Oliver Patricelli 6-1, 6-1.

Nell’Under 14 femminile Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) è la n.6 del tabellone. Molto bene all’esordio nel main-draw Agata Bravin che ha superato 6-2, 6-3 Vittoria Perin.

Under 14 maschile, 1° turno tabellone finale: Riccardo Bonazzi-Nicolò Della Chiara 6-1, 6-3.

Under 10 femminile, 2° turno: Elisa Maria Brinzan-Maily Bombardini 6-0, 6-1, Beatrice Dell’Acqua-Noemi Gallina 6-4, 6-2.

Nell’Under 10 maschile Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena) si qualifica per il tabellone finale.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Bartolomeo Motz-Edoardo Garoia 4-6, 6-4, 10-2.

Un’altra tappa del Circuito Next Gen va in scena per la macroarea del Centro Italia al Circolo Tennis Giotto di Arezzo. Nell’Under 12 maschile in campo Matteo Rosti e Riccardo Briganti. Turno di qualificazione: Robert Sebastian Cadar-Mattìa Capannelli (n.6) 6-2, 4-6, 10-8, Alessandro Teodorani-Stefano Turrizziani (n.11) 6-3, 6-4.

Nell’Under 14 in campo Marco Giovagnoli, nel femminile Gaia Donati (n.6), Ludovica Altini e Bianca Cecchini.

2° turno tabellone finale: Ludovica Altini-Lucrezia Cavalieri 6-2, 7-6 (2), Elena Biancifiori-Jana Savolt 6-0, 6-1, Bianca Cecchini-Chiara Pianaccioli 6-3, 5-7, 10-3.