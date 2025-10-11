Tennis, Next Gen: finali per Foggia, Mattone e Tombari

Alle battute finali sui campi del Tennis Pineta 2018 a Verona la tappa del circuito nazionale Junior Next Gen, riservata agli Under 10-12-14, maschile e femminile, di singolare e doppio. Nell’Under 10 femminile finale per Micol Foggia che in semifinale ha battuto Anna Anderloni 6-1, 6-0. Doppio, semifinali: Foggia-Arginelli b. Rossoni-Busa 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 femminile Anna Foschini è in finale in doppio con Teresa Novello: battute Giust-Bertulin 6-1, 6-1.

Nell’Under 14 femminile si ferma in semifinale Diamante Campana battuta da Sara Nicole Sitar 6-2, 6-4. Nell’Under 14 maschile doppio, quarti: Vincenzi-Satta b. Puggina-Capomacchia 6-2, 2-6, 10-5, Petrilli-Battaini (n.1) b. Marcolini-Romano 6-4, 6-4.

Un’altra tappa del circuito Junior Next Gen Italia è in corso al Tc Perugia. Nel tabellone finale Under 10 femminile in finale Emma Mattone (Ct Casalboni) che in semifinale ha sconfitto 6-4, 6-1 Noemi Gallina. Nell’Under 14 maschile finale per Pietro Tombari in coppia con Lorenzo Cordella. Doppio, quarti: Cordella-Tombari b. Francesconi-Palumbo 3-6, 6-2, 10-6. In semifinale vittoria su Romano-Arullani (n.2) per ritiro.