Tennis, nella prima tappa del Circuito Next Gen brillano gli Under romagnoli

VERONA. La prima tappa del circuito Next Gen organizzato dalla FITP e ospitato, per quanto riguarda la macro area nord-est, dal Tennis Pineta 2018 di Verona, entra decisamente nel vivo. Tanti i giocatori romagnoli, o comunque di scuola locale al via.

Nell’Under 12 femminile n.1 Ilinka Cilibic (Ct Massa), n.4 Rachele Franchini (Galimberti Tennis Team), n.7 Diamante Campana (Ct Zavaglia).

Nell’Under 12 maschile n.4 Leonardo Satta (Ct Zavaglia). 2° turno tabellone finale: Gabriele De Vita-Roberto Leonardo Agosto 6-3, 6-0, Leonardo Della Carità-Tommaso Monti 6-4, 6-3. 3° turno: Pietro Galimberti-Riccardo Sartori 6-2, 6-1. Poi lo stesso Galimberti ha superato il turno successivo per il forfait del suo avversario.

Nell’Under 14 femminile Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) è la n.6 del tabellone. Molto bene all’esordio nel main-draw Agata Bravin che ha superato 6-2, 6-3 Vittoria Perin, prima della sconfitta per 6-1, 6-2 contro Camilla Cecchia.

Under 10 femminile, 2° turno: Elisa Maria Brinzan-Maily Bombardini 6-0, 6-1, Beatrice Dell’Acqua-Noemi Gallina 6-4, 6-2.

Nell’Under 10 maschile Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena) si qualifica per il tabellone finale.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Bartolomeo Motz-Edoardo Garoia 4-6, 6-4, 10-2.

Un’altra tappa del Circuito Next Gen va in scena per la macroarea del Centro Italia al Circolo Tennis Giotto di Arezzo. Nell’Under 12 maschile in campo Matteo Rosti e Riccardo Briganti. 1° turno tabellone finale: Noè Baldini-Filippo Marconi 6-1, 6-1, Guglielmo Landolfi-Alessandro Teodorani 4-6, 6-1, 10-7, Robert Sebastian Cadar-Pietro Giannini 6-2, 6-2.

Nell’Under 14 femminile, 3° turno femminile: Ludovica Altini-Elena Biancifiori 4-6, 6-3, 10-1, Eleonora Mauro-Bianca Cecchini 6-2, 6-2.

Under 14 maschile, 3° turno: Alessandro Arcangeli (n.7)-Giacomo Mitelli 6-1, 6-0, Marco Giovagnoli-Ludovico Dodero 6-2, 6-0.