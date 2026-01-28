Tennis, nella prima giornata del “Palmieri” vincono Cesena B, Ippodromo, Russi Sporting Club, Riccione, Coriano e Cervia

RIMINI. Giocata la prima giornata del trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato regionale a squadre maschile riservato ai giocatori con classifica massima 2.6. Nel 10° girone il Ct Casatorre è stato battuto 3-0 sui campi del Nettuno Tennis Club Bologna, domenica dalle 9 Ct Casatorre-San Pietro Tennis Project. Nel 12° girone sconfitta casalinga del Tc Faenza per 1-2 contro il Tennis Medicina, mentre il Ct Cesena B ha sconfitto in casa 2-1 il Ct Massa: Simone Piraccini-Jacopo Liverani 6-4, 6-2, Andrea Monti-Gianfilippo Falconi 6-4, 6-1, Giovagnoli-Ossani b. Caporali-Ceccarelli 6-4, 6-3. Domenica (dalle 9) Ct Massa-Tc Faenza e Tennis Medicina-Ct Cesena B. Nel 13esimo girone successi del Tc Ippodromo Cesena e del Russi Sporting Club. Ct Cicconetti-Tc Ippodromo Cesena 1-2: Massimiliano Zamagni-Luca Pompei 6-4, 7-6, Oscar Bisacchi-Luca Lorenzi 6-4, 6-3, Galassi-Gerbino b. Fabiani-Bomba 6-3, 6-4. Russi Sporting Club-Tc Viserba A 3-0: Riccardo Cicinelli-Pietro Vagnini 6-3, 6-1, Marco Morando-Jacopo Montoneri 3-6, 6-3, 10-6, Banzola-Gordini b. Di Marco-Manco 4-6, 7-5, 14-12. Domenica (dalle 9): Tc Viserba A-Ct Cicconetti e Tc Ippodromo Cesena-Russi Sporting Club. Nel 14° girone vincono Tc Riccione e Tc Coriano. Tennis Club Viserba B-Tc Coriano 1-2: Iangabriel Ferrara-Federico Attanasio 6-2, 6-3, Andrea Filanti-Francesco Paolini 7-6, 6-4, Bagli-Tana b. Mami-Dini 6-2, 6-3. Tc Riccione-Ct Zavaglia 3-0: Alberto Maria Mami-Leonardo Satta 6-0, 6-0, Alessandro Marcantoni-Nicolò Maldini 6-1, 6-0, Ercolani-Muratori b. Sparagi-Capra 7-5, 6-3. Domenica la seconda giornata: Ct Zavaglia-Tc Viserba B e Tc Coriano-Tc Viserba. Nel 15esimo girone successo del Ct Cervia per 3-0 sui campi del Ct Cerri Cattolica: Manuel Schuett-Pietro Spezi 6-3, 6-3, Enea Castelvetro-Francesco Mandelli 6-3, 5-7, 10-7, Borghetti-Pambianco b. Bologna-Tacchi 6-0, 6-1. Domenica: Ct Cesena A-Ct Cerri.