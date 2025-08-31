Tennis: nell’Under 14-16 del Maretennis vincono Elia Naldi, Elisabetta Pastore, Giovanni Neri e Valentina Di Nella / GALLERY

BELLARIA. Sono andate in scena le finali sui campi del Maretennis di Bellaria nel torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “L’Estate Sta Finendo”.

Nell’Under 14 femminile successo di Elisabetta Pastore, giocatrice tesserata per il Tc Riccione, ma che si allena al Ct Casalboni di Santarcangelo, in finale su Rebecca Chirivino (n.1), portacolori del Ct Bologna, per 3-6, 6-2, 10-4.

Nell’Under 14 maschile finale tra Nicolò Bollini (San Marino Tennis Club) ed Elia Naldi (Ct Massa Lombarda). Il titolo è andato a Elia Naldi che si è imposto in finale per 6-3, 6-2.

Semifinali: Elia Naldi (n.2)-Federico Sparagi 6-2, 6-4, Nicolò Bollini-Mattia Vincenzi (n.1) 6-2, 6-4.

Nell’Under 16 maschile Giovanni Neri (Cus Ferrara) ha superato Riccardo Bogdan Pastrav (Ct Bologna) per ritiro di quest’ultimo.

Semifinali: Giovanni Neri-Federico Attanasio (n.2) 6-3, 6-2, Riccardo Bogdan Pastrav (n.1)-Lucio Argentieri 6-0, 6-0.

Under 16 femminile in finale Valentina Di Nella ha battuto 7-5, 6-2 Linda Serafini, entrambe del Tc Riccione.

Semifinale: Valentina Di Nella-Maddalena Buttolo 6-0, 7-5.

Il giudice di gara è stato Michele Pretolani, direttore di gara Nathan Zannoni.