Tennis, nel week-end il Rodeo di Cervia

Da domani a domenica il Ten Sport Center di Pinarella organizza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 52 i giocatori in campo, di cui 42 a livello maschile. I big sono sulla carta i 3.1 Riccardo Cicinelli, Alex Vincenzi, Andrea Tinarelli, Andrea Monti, Riccardo Venturini, Leonardo Bartoletti, Gianfilippo Falconi, Iangabriel Ferrara e Christian Duranti. Nel femminile si parte con una sezione intermedia nella quale le teste di serie sono andate alle 4.3 Amelia Cavicchio e Alessia Armenise, nel tabellone finale n.1 Aurora Baldassarri (3.2), n.2 Giulia D’Altri (3.2).