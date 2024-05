Tennis, nel vivo l’Under 10-12 di San Marino e il Memorial Nola del Mi.Ma.

SAN MARINO. Entra decisamente nel vivo sui campi del San Marino Tennis Club il torneo Under 10 e 12, tappa del circuito regionale Fitp e sicuramente una bella occasione per mettere in mostra alcuni dei più forti talenti locali. Si gioca nella struttura del Centro Tecnico Federale a Montecchio.

Nell’Under 10 femminile dopo Sofia Sanchi in finale anche Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni).

Under 10 femminile semifinale: Sofia Sanchi-Emma Mattone 6-1, 6-0, Beatrice Benvenuti-Vittoria Pracucci 6-3, 6-2.

Nell’Under 10 maschile in finale Gioele Romboli (Tc Valmarecchia).

Nell’Under 10 maschile turno di qualificazione: Diego Lombardi-Michele Cortesi (n.1) 6-4, 5-7, 10-6. Tabellone finale, semifinali: Gioele Romboli-Diego Lombardi 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile in finale Alberto Lonfernini (n.1), portacolori del San Marino Tennis Club, e Gianmaria Mussoni (Galimberti Tennis Team). Quarti: Giacomo Terenzi-Marco Fantini 6-1, 6-0, Leone Lazzara-Giacomo Rosa 3-6, 6-3, 10-7. Semifinali: Lonfernini-Giacomo Terenzi 6-0, 6-1, Mussoni (n.2)-Leone Lazzara 6-1, 6-7 (3), 10-7.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Giuseppe Pelliccioni.

CERVIA. Da lunedì il tennis di qualità continua ad essere protagonista, dopo il torneo Itf Masters Tour, sui campi del Circolo Mi.Ma. Tennis Mare e Pineta con il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, il 2° memorial “Guglielmo Nola”. Sono ben 98 gli iscritti nel maschile che vede nel ruolo di principali favoriti i 3.1 Riccardo Foschini, Lorenzo Galuppi, Andrea Zanuccoli e Filippo Maestri ed i 4.2 Daniele Patti, Riccardo Muratori, Federico Strocchi, Jacopo Liverani, Nicola Montagna e Federico Duranti. Primo tabellone riservato agli Nc. Secondo tabellone riservato ai 4° con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Gian Luca Biancoli, Alessandro Casadei, Giuseppe Falconi, Loris Pasini, Lorenzo Vicari, Cristiano Pinna, Daniele Bravi, Matteo Nibbio, Giuseppe Tafà, Cristiano Moschini, Alessandro Gostoli, Roberto Sanzani e Raffaele Mitri.

1° turno: Alberto Renzi (Nc)-Antonio Battaglia (4.6) 6-3, 6-3, Roberto Montori (Nc)-Marcello Mazzolani (4.6) 7-6 (4), 3-6, 10-8, Cristian Moni (4.6)-Alessio Spampinato (Nc) 6-3, 6-0, Giacomo Sgubbi (Nc)-Luca Zavatti (4.6) 6-2, 6-0, Alessandro Donati (4.6)-Filippo De Matteis (4.6) 4-6, 6-2, 10-3, Mario Fabbri (4.6)-Marco Bianchi (4.6) 6-3, 6-2. 3° turno: Paolo Sabatini (4.2)-Federico Camporesi (4.4) 6-2, 6-2.