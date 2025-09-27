Tennis, nel vivo l’Open del ten Pinarella e i Quarta alla Pol.Vallesavio e all’Alleanza Sportiva

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Pinarella il torneo nazionale Open femminile che terrà banco fino al 3 ottobre. Si qualificano per il tabellone finale Marta Bertozzi, Anastasia Lugaresi, Laura Garofalo, Emma Baldassari ed Aurora Baldassarri.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Lucrezia Vanni (3.2, n.6)-Margaret Tonelli (3.5) 6-1, 6-1, Marta Bertozzi (3.1, n.1)-Caterina Cova (3.3) 6-0, 6-7, 10-8, Laura Garofalo (3.1, n.3)-Angelica Bonetti (3.2) 6-0, 6-0.

1° turno tabellone finale: Elena Ravani (2.8)-Aurora Baldassarri (3.2) 6-3, 6-3. Ottavi anche per Emma Baldassari (3.1) e Rachele Franchini (2.8).

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Intanto da oggi si giocano, sempre qui campi del Ten Sport Center, le prequalificazioni Ibi di 4° categoria che vedono nel complesso 27 giocatori in campo. Nel maschile n.1 Federico Melli (4.1), n.2 Lorenzo Gemignani. Nel doppio maschile n.1 Vinetti-Ghinassi, n.2 Bernardi-Medri. Nel singolare femminile n.1 Elisabetta Dallari (4.1).

MERCATO SARACENO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio” scattato sabato e che terrà banco fino al 5 ottobre. Sono 36 gli iscritti a questo torneo diretto dal giudice di gara Loredana Amadori, mentre il direttore di gara è Raffaele Brunelli.

I primi a qualificarsi per i quarti sono stati Flavio Guerrini e Marco Magrini.

Turno di qualificazione: Gianni Mengozzi (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2, n.6) 6-3, 6-1, Luca Giorgini (4.3)-Massimo Benvenisti (4.2, n.2) 6-2, 6-2, Michele Pretolani (4.4)-Luca Dragoni (4.2, n.1) 6-0, 6-3, Cristiano Savoia (4.2, n.3)-Alessandro Piraccini (4.3) 6-0, 6-1,

Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Flavio Guerrini, Emanuele Battistini, Federico Ricci, Cristian Barasa, Enrico Rossi, Lorenzo Francini. Avanzano Federico Melli, Iacopo Mariani, Simone Balzani e Giovanni Sgarbi.

1° turno tabellone finale: Federico Melli (4.1)-Andrea Samorì (4.1) 6-4, 6-1, Iacopo Mariani (4.1)-Davide Sgarzi (4.1) 7-6 (5), 6-4, Simone Balzani (4.1)-Christian Giacalone (4.1) 2-6, 6-2, 10-5, Giovanni Sgarbi (4.1)-Davide Bernabini (4.1) 7-6 (5), 6-2. Ottavi: Flavio Guerrini (4.1, n.1)-Claudio Degli Angeli (4.2) 6-2, 2-6, 10-6, Marco Magrini (4.2)-Cristian Barasa (4.1, n.4) 4-6, 6-4, 14-12.

RICCIONE. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Il primo a raggiungere le semifinali è stato Nicolò Pari (Ct Cerri).

Ottavi: Nicola Amorico (Nc)-Matteo Della Biancia (Nc) 6-4, 6-3, Samuele Cardinali (4.3)-Daniele Mingucci (4.3) 6-0, 6-0, Daniel Pellegrini (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.7) 7-5, 6-2, Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Denis Marini (4.1, n.11) 6-1, 6-2, Cristian Achilli (4.1, n.2)-Gianluca Corradini (4.1) 7-6, 6-7, 10-8, Giorgio Castelli (4.3)-Davide Capodagli (4.1) 6-4, 6-1.

Quarti: Nicolò Pari (4.3)-Federico Magnani (4.1, n.1) 6-4, 6-3.