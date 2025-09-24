Tennis, nel vivo l’Open del Ten Pinarella e i Quarta alla Pol. Vallesavio e al Tc Viserba

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Pinarella il torneo Open femminile che terrà banco fino al 3 ottobre. In evidenza nel tabellone di 3° Margaret Tonelli (Tc Viserba), Aurora Baldassarri (Ct Massa), Angelica Bonetti (Tennix Training Center) e Caterina Cova (Tc Faenza). Primo tabellone, 2° turno: Giulia Foschi (3.5)-Irene Carpani (3.4) 6-4, 6-3. Terzo turno: Caterina Cova (3.3)-Emma Molinari (3.5) 6-1, 5-7, 10-8, Angelica Bonetti (3.2)-Alice Balducci (3.3) 7-5, 7-5, Aurora Baldassarri (3.2)-Giulia D’Altri (3.2) 6-2, 6-4, Margaret Tonelli (3.5)-Daniela Morigi (3.3) 6-2, 6-4.

MERCATO SARACENO. Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio” scattato sabato e che terrà banco fino al 5 ottobre. Sono 36 gli iscritti a questo torneo diretto dal giudice di gara Loredana Amadori, mentre il direttore di gara è Raffaele Brunelli. Si parte con la prima sezione, secondo turno: Daniele Casadio (4.5)-Andrea Ambrogetti (4.5) 6-4, 6-1. Terzo turno: Carlo Castelvetro (4.4)-Enrico Ravegnini (4.4) 1-6, 6-4, 10-8, Luca Giorgini (4.3)-Manuel Bravaccini (4.5) 6-4, 6-4. Turno di qualificazione: Gianni Mengozzi (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2, n.6) 6-3, 6-1, Marco Magrini (4.2, n.4)-Mariusz Borowski (4.4) 6-4, 4-6, 10-8.

VISERBA. Avanza il torneo di prequalificazione Ibi di 4° categoria maschile, singolare e doppio, sui campi del Tennis Club Viserba. Secondoturno: Marco Sartini (4.4)-Matteo Giannini (Nc) 6-1, 1-6, 15-13, Cristian Pucci (4.3)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-1, 7-5, Samuele Cardinali (4.3)-Luca Cantelli (Nc) 6-3, 6-4, Jacopo Paladini (4.2)-Enrico Bianconi (4.3) 5-0 e ritiro, Matteo De Angeli (4.3)-Nadir Sartori (4.2) 6-1, 6-2, Franco Ubalducci (4.2)-Nicola Giorgetti (4.2) 6-3, 6-2, Francesco Semprini (4-3)-Fabio Montebelli (4.3) 7-5, 6-1. Terzo turno: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 6-1, 6-3, Lorenzo Salvoni (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-3.